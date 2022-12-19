Загадочные болезни современности, которые ставят ученых в тупик

Синдром Бенджамина Баттона о котором деже есть кинолента. Это состояние, при котором у взрослого человека наблюдается обратное развитие. То есть, умственные способности постепенно снижаются и приводят пациента к состоянию младенца.

Дефицит Рибоза-5-фосфат изомеразы:

Симптомы заболевания схожи с предыдущей патологией. Кроме того, также наблюдаются атрофия зрительного нерва, эпилепсия и ряд мутаций.

Самое необычное в этой болезни, что ученым не удается установить причину и предложить лечение. А все из-за того, что отсутствуют пациенты. Ведь заболевание диагностировано всего у одного человека, который родился в 1984 году.

Синдром пивоварни:

Это патология, при которой неправильно работает пищеварительная система. При попадании пищи в желудок она преобразуется в метанол. Причем в достаточном для сильного опьянения количестве. Таким образом пациенты рано умирают от алкоголизма, даже если абсолютно не употребляют спиртного.

Интересно! Среди психических расстройств самым загадочным является шизофрения. Науке до сих пор неизвестно, почему она появляется и как ее диагностировать на ранних стадиях.

Прозопагнозия:

Эта патология не имеет внешних проявлений. Однако причиняет пациентам немало дискомфорта. Ведь они не в состоянии запоминать лица людей, включая и свое собственное.

Дело здесь не в проблемах со зрением. Больные прекрасно видят черты лица, но не могут их запомнить.

Фибродисплазия:

Это состояние, когда все мышцы и связки постепенно превращаются в костную ткань. Фактически человек становится живой статуей.

Процесс не затрагивает только сердечную и глазные мышцы, диафрагму и язык. То есть, пациент способен жить, дышать, видеть, но при этом полностью лишен движения. На сегодня известно всего сто таких случаев.

Ихтиоз:

Патология врожденная. Проявляется огрубением кожи. На ней появляются глубокие трещины, формируя ромбовидный узор.

Также изменены формы носа, рта и глаз. Из-за этого болезнь прозвали синдромом Арлекина.

Аллергия на воду:

При условии, что жидкость нам необходима для жизни, это не самое приятное состояние.

При контакте кожи с водой появляются высыпания, пятна, зуд. Болезнь описана в 1964 году. До нынешнего времени причин такого состояния, как и эффективного лечения, не выявлено.