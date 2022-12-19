Путин прилетел в Минск с рабочим визитом для переговоров с Лукашенко

19 декабря Владимир Путин прибыл в белорусскую столицу, где проведёт переговоры с Александром Лукашенко в закрытом режиме.

Вечером понедельника правительственный борт Владимира Путина приземлился в аэропорту Минска, где российского президента встретил лично Александр Лукашенко. После этого президенты Беларуси и России поехали в одном автомобиле до Дворца независимости, где состоятся дальнейшие переговоры с участием Сергея Шойгу и Сергея Лаврова.

По данным СМИ, переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко будут посвящены интеграционным процессам России и Беларуси в Союзное государство.