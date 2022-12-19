Путин: Подмосковье, Крым и Севастополь могут отдать землю отличившимся в СВО

Владимир Путин поручил властям Подмосковья, Крыма и Севастополя проработать вопрос бесплатной передачи земельных участков некоторым участникам спецоперации.

Вечером понедельника Владимир Путин подписал президентскую рекомендацию, в которой утверждается, что региональные правительства Подмосковья, Автономной Республики Крым и Севастополя должны оценить инициативу о безвозмездной передаче земельных участков гером спецоперации в Украине.

Указом Путина также постановляется, что бесплатно земельные участки предлагается передавать близким родственникам отличившихся в ходе СВО.