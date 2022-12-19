МИД России предупредил Грецию о последствиях поставок С-300 в Украине

Передача Грецией зенитно-ракетных комплексов С-300 Украине станет грубейшим нарушением договоренностей между Афинами и Москвой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Считаем, что провокационные планы поставок киевскому режиму зенитно-ракетных комплексов С-300, как и других систем противовоздушной обороны советского или российского производства откровенными по отношению к России", - сказала она.