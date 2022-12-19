Свыше половины пользователей Twitter поддержали уход Маска из компании

Илон Маск провёл опрос, в котором спросил, желают ли пользователи Twitter его увольнения с должности главы корпорации.

19 декабря новый генеральный директор мессенджера Twitter Илон Маск запустил социальный опрос, в котором поинтересовался у пользователей платформы, следует ли ему покинуть свою должность, уйдя из корпорации. В опросе приняли участие 17,5 миллионов человек, почти 58 процентов из которых поддержали увольнение Маска.

Примечательно, что ранее сам Илон Маск публично пообещал подчиниться результатам опроса, уйдя в отставку в случае подобного волеизъявления пользователей.