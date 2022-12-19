Лукашенко и Путин вместе прибыли во Дворец Независимости в Минске

19 декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко приехали во Дворец Независимости для проведения переговоров.

Вечером понедельника Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" уведомил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко уже приехали в минский Дворец Независимости. Ранее стало известно, что Лукашенко лично встречал Путина, когда тот прилетел в Минский аэропорт на правительственном борте.

Примечательно, что после приземления Владимира Путина в Беларуси он и Александр Лукашенко направились во Дворец Независимости на одном автомобиле "Аурус".