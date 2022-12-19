Путин предложил властям выдавать земельные участки в Подмосковье и Крыму за заслуги в СВО

Президент России Владимир Путин порекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя бесплатно выдавать земельные участки отличившимся участникам спецоперации.

19 декабря президент России Владимир Путин издал распоряжение о дополнительных мерах социальной поддержки для военнослужащих и членов их семей, порекомендовав властям Подмосковья, Крыма и Севастополя безвозмездно выдавать земельные участки военнослужащим, отличившимся в ходе СВО РФ на Украине.

Помимо прочего, Путин предложил ввести льготы для ветеранов боевых действий, а также для членов семей военных, которые погибли в ходе спецоперации по защите Донбасса.