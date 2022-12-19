Песков рассказал о теме переговоров лидеров России и Беларуси в Минске

Пресс-секретарь Кремля рассказал о теме переговоров Владимира Путин и Александра Лукашенко в Минске.

В предверии встречи лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у президентов будет время обсудить военные вопросы.

Новые цели и задачи союзной группировки обсуждаются лидерами двух стран в "текущем режиме", отметил он.

Дмитрий Песков подчеркнул, что сообщения в некоторых СМИ о том, что Владимир Путин прибыл в Минск, чтобы обсудить вопросы участия Беларуси в военных действиях в Украине являются "глупыми" и "безосновательными",

Вместе с президентом России в Минск прибыли министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.