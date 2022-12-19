Сийярто: Венгрия, Германия и 7 стран ЕС выступили против потолка цен на газ

19 декабря стало известно, что Венгрия, Германия и ещё семь стран Евросоюза выступили против инициативы Брюсселя об установлении лимита цен на поставки газа.

В понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что сегодня в Брюсселе состоялись прения по вопросу установления предельной цены на газ, в результате которых венгерское постпредство, а также представители Германии и ещё семи государств ЕС выступили против введение подобного потолка цен.

Сийярто подчёркивает, что девяти выступивших против лимита цен на газ государств недостаточно для блокировки данной инициативы, ввиду чего она скорее всего будет принята на уровне Евросоюза.