Путин издал указ о земельных участках в Крыму и Подмосковье для героев СВО

Владимир Путин подписал президентский указ о выделении бесплатной земли героям спецоперации в Украине и освобождённых регионах.

19 декабря Владимир Путин ратифицировал президентский указ, который поручает властям Подмосковья, Крыма и Севастополя разработать возможность предоставления бесплатных земельных участков героям специальной военной операции, а также их родственникам в случае гибели солдата в ходе СВО при выполнении боевой задачи.

В документе отмечается, что он носит исключительно рекомендательный характер и необязателен к исполнению, однако правительства крымского полуострова и Подмосковья обязаны проработать подобную инициативу.