Зимой служебные собаки кинологов Санкт-Петербурга, как и люди, носят сапожки

Собачья обувь - проявление заботы к братьям меньшим, которые добросовестно несут государственную службу, помогая людям.

Для чего собакам сапоги? Чтобы не поранить лапы. Зимой на дорогах реагенты, бензин, могут попадаться осколки стекол. Все это может повредить собачьи ноги.

Для защиты от влияния агрессивной среды во время выгула на лапки собакам надевают специальные сапожки. Это рекомендация пресс-службы Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Более того, кинологи настолько любят и берегут своих собак, что заботятся о том, чтобы животные не замерзали во время длительных рейдов.

Согласно рекомендациям, кинологи могут брать на прогулку коврик, чтобы подстилать его собаке в самых холодных местах на улице.

Из сообщения пресс-службы Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ:

«Так делают кинологи в Санкт-Петербурге, где служебные собаки помогают военнослужащим специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии обеспечивать общественную безопасность»

Обувь необходима следовым, патрульным, поисковым служебным собакам. Главная задача - защита от травм и устранение отвлекающих факторов, чтобы пес полностью сосредотачивался на работе.

Зимние сапожки напоминают варежки для людей, в которых нет отверстия для большого пальца. Обувь оснащена усиленной твердой подошвой.

Она бережет лапы служебных собак при работе в экстремальных условиях. Поранить ноги животные могут о битые стекла, строительные обломки, острые куски металла, ломаные доски, раскаленный асфальт, огонь, реагенты на дороге в зимнее время.