Сийярто: Венгрия, Германия и ещё 7 стран ЕС выступили против потолка цен на российский газ

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Венгрия, Германия и ещё семь стран-участниц ЕС выступают против принятия потолка цен на российский газ.

19 декабря глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о том, что при пробном голосовании на заседании министров энергетики Будапешт, Берлин и ещё 7 членов Европейского союза выступили против введения ограничения цены на импортируемый из России газ.

Сийярто добавил, что голосование по потолку цен на российское «голубое топливо» на встрече министров энергетики ЕС в Брюсселе продолжится, так как участники заседания хотят достичь консенсуса.