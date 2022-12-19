Переговоры Путина и Лукашенко стартовали в минском Дворце Независимости
2022-12-19 17:06
Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Минске, куда российский президент прилетел на правительственном борте.
19 декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко начали двухсторонние рабочие переговоры в Минске, куда российский президент прибыл впервые за последние три года. По словам Лукашенко, рабочая встреча посвящена экономическим и политическим вопросам, а также сфере обороноспособности Союзного государства.
Также во Дворце независимости встретились глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и белорусский министр обороны Виктор Хренин, обсудившие белорусско-российское военное сотрудничество.
Опубликовано: Ткачёв Андрей