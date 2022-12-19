Мустяцэ: Россия готовит нападение на Молдавию к началу 2023 года

Глава молдавского Совета безопасности Александр Мустяцэ утверждает, что российские войска могут напасть на Молдавию уже в следующем году.

Председатель Совета безопасности Молдавии Александр Мустяцэ утверждает, что в начале 2023 года российские войска могут произвести попытку вторжения на территории молдавского государства с целью установления единоличного контроля над Приднестровьем. В эфире канала TVR Moldova Мустяцэ заявил, что нападение Россию на Молдавию состоится либо в январе-феврале, либо в марте-апреле.

Примечательно, что Александр Мустяцэ не приводит никаких доказательств в пользу своих высказываний, однако отмечает, что Минобороны РФ не остановится на спецоперации в Украине.