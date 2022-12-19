Издание Daily Mail рассказало об уязвимом месте зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые США хотят направить Укриане.

19 декабря экс-офицер морской пехоты Соединённых Штатов Марк Канчиан дал интервью британской газете The Daily Mail, где публично назвал ошибкой возможное решение Вашингтона передать Киеву собственные ЗРК Patriot, которые будут использованы войсками Украины в качестве систем противовоздушной обороны.

По мнению Канчиана, Россия в состоянии быстро истощить зенитно-ракетные комплексы Patriot многочисленными атаками недорогих дронов-камикадзе, в то время как обслуживание американской ЗРК обойдётся Киеву крайне дорого.