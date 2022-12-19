Экс-глава МИД Австрии Кнайсль восхитилась зимой в Москве

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль восхитилась пейзажами заснеженной Москвы.

19 декабря занимавшая пост главы Министерства иностранных дел Австрийской Республики с 2017 по 2019 год Карин Кнайсль в своём аккаунте Twitter опубликовала фотографии заснеженной Москвы и выразила восхищение русской зимой.

В свою очередь, премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий опубликовал ответный пост в Twitter со снимками обесточенных украинских городов Киева и Харькова.