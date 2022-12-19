Почему советские солдаты во время Второй мировой войны складывали письма треугольниками

Глядя на письма времен ВОВ, многие наверняка задавались вопросом о том, почему красноармейцы не использовали обычные конверты.

Во время Великой отечественной войны советская почтовая служба перевезла более 6 млрд писем. За месяц фронтовая почта доставляла в обе стороны порядка 70 млн треугольников.

Еще в августе 1941 года почту перевели на военный порядок работы.

Вагоны с почтовой корреспонденцией по постановлению №530 «Об улучшении работы по перевозке и пересылке писем в Красную Армию и улучшении работы почтовой связи в стране» было разрешено цеплять к любым составам.

Письмо, сложенное треугольником, стало одним из символов победы. Но не все знают о том, почему была выбрана именно такая форма. Для этого было две причины.

Первая причина экономическая: в условиях войны бумагу стали экономить, производить конверты для миллионов солдатских писем было дорого и не хватало производственных мощностей.

Однако, отправлять письмо просто листом было нельзя, так как в этом случае оно бы испортилось, помялось или порвалось. Поэтому и стали складывать лист бумаги треугольником.

Вторая причина относится к военной цензуре. Открывать для прочтений и складывать обратно письма-треугольники намного проще. Все письма советских солдат и офицеров домой проверялись.

Существовали жесткие нормы того, что можно писать, а что нет. Военнослужащим запрещалось сообщать о своей специальности на фронте, номере части и формирования, конкретном месте службы, сообщать имена-фамилии командиров.

В общем, любую информацию, представлявшую хоть какую-то ценность для немецкой разведки.

Прочтение писем военной цензурой не было тайной. После проверки послания как из дома, так и с фронта на бумагу ставился штамп с надписью: «Просмотрено Военной цензурой №-такой-то».