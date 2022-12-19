Понять "иероглифы" врачей в листке с рецептом поможет специальный переводчик Google
С непонятными закорючками докторов в медкартах и рецептах сталкивался, пожалуй, каждый. Раскрыть смысл этой тайнописи для простого смертного непосильная задача. Но Гугл может все!
Решить проблему плохого почерка врачей попробовали с помощью современных технологий. И у компании Google это получилось.
Умная камера Google Lens способна определять товары, делать переводы текстов, помогать с поиском.
Ранее программа могла распознавать печатный текст или записи, аккуратно выполненные от руки.
После обновления Google Lens в состоянии разобрать кривой почерк врачей и дать его адекватную расшифровку.
Пользователю достаточно сделать фото больничного рецепта, чтобы камера смогла в тексте на листке идентифицировать лекарства, прописанные врачом.
Всю работу делает искусственный интеллект.
Со слов представителей Google, компания собирала данные у фармацевтов всего мира, чтобы разработать алгоритмы, переводящие тайнопись врачей в доступный к прочтению текст.
Пока это лишь первые шаги в области таких разработок. Программа функционирует только на языке хинди.
Компания Google планирует в дальнейшем охватить русский, английский и другие европейские языки.
Google Lens - это встроенная утилита в поисковике. Она запускается со смартфона в приложении Google.
Чтобы адаптировать медицинскую шифровку под читаемый текст, необходимо нажать на иконку камеры, навести объектив на нужную область и сделать фото.
После чего программа покажет перевод.
Опубликовано: Храмова Оксана