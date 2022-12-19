Понять "иероглифы" врачей в листке с рецептом поможет специальный переводчик Google

С непонятными закорючками докторов в медкартах и рецептах сталкивался, пожалуй, каждый. Раскрыть смысл этой тайнописи для простого смертного непосильная задача. Но Гугл может все!

Решить проблему плохого почерка врачей попробовали с помощью современных технологий. И у компании Google это получилось.

Умная камера Google Lens способна определять товары, делать переводы текстов, помогать с поиском.

Ранее программа могла распознавать печатный текст или записи, аккуратно выполненные от руки.

После обновления Google Lens в состоянии разобрать кривой почерк врачей и дать его адекватную расшифровку.

Пользователю достаточно сделать фото больничного рецепта, чтобы камера смогла в тексте на листке идентифицировать лекарства, прописанные врачом.

Всю работу делает искусственный интеллект.

Со слов представителей Google, компания собирала данные у фармацевтов всего мира, чтобы разработать алгоритмы, переводящие тайнопись врачей в доступный к прочтению текст.

Пока это лишь первые шаги в области таких разработок. Программа функционирует только на языке хинди.

Компания Google планирует в дальнейшем охватить русский, английский и другие европейские языки.

Google Lens - это встроенная утилита в поисковике. Она запускается со смартфона в приложении Google.

Чтобы адаптировать медицинскую шифровку под читаемый текст, необходимо нажать на иконку камеры, навести объектив на нужную область и сделать фото.

После чего программа покажет перевод.