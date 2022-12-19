Гутерриш: ООН не видит перспектив для переговоров между РФ и Украиной

Генсек ООН Антониу Гутерриш утверждает, что не считает возможным возобновление переговорного процесса между Киевом и Москвой в настоящий момент.

19 декабря генеральный секретарь Организации объединённых наций Антониу Гутерриш публично заявил, что не верит в возможность налача нового раундам мирных переговоров между правительствами России и Украины, поскольку в настоящее время военный конфликт находится в острой фазе.

Вместе с тем Гутерриш выразил уверенность, что Москва и Киев попытаются достигнуть установления устойчивого мира в Украине уже в 2023 году.