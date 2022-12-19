Почему большинство ванн в длину меньше роста человека

В наше время можно раздобыть ванну с любыми параметрами, но подавляющее большинство ванн всегда будет меньше человеческого роста.

Ванны появились примерно 5 тысяч лет тому назад в Индии.

В своем современном виде ванны возникли лишь в середине XVIII века в Нидерландах и Англии, но стали популярны и доступны для широких масс только во второй половине XIX века.

В наше время ванна есть в каждой квартире.

Ванны бывают разных конфигураций, но не в одной не получится лечь. Дело в том, что вне зависимости от типа ванны, все они подчиняются двум основным параметрам.

Первый – это ширина типовой двери. Изделие не должно быть слишком широкой и проходить дверной проем.

Исключение из этого правила составляют лишь ванны, сделанные на заказ или ванны не типовой формы.

Второй параметр – это средний человеческий рост, который в мире оценивается в 165 см.

Ванна специально задумана так, что не должна позволять взрослому человеку полностью выпрямиться.

Делается это в целях безопасности. Если во время принятия ванны человек потеряет сознание по каким-либо причинам, длина ванны не даст ему утонуть.

Даже ванны длиной 170-180 см сконструированы таким образом, что пологая сторона не позволяет человеку полностью погрузиться в воду.