Здание прокуратуры Суворовского района Херсона разрушено из-за взрыва

Российские журналисты сообщили об обрушении здания прокуратуры в Суворовском районе Херсона.

Вечером 19 декабря ряд российских и украинских Telegram-каналов новостной направленности экстренно сообщили о том, что здание прокуратуры в Суворовском районе Херсона оказалось полностью разрушено. Очевидцы публикуют видеозапись, на которой видно, как в районе обрушившейся постройки виднеется сильное задымление.

Также местные жители Херсона подчёркивают, что сегодня они не наблюдали ракетных ударов по городу, ввиду чего причины разрушения здания прокуратуры пока уточняются.