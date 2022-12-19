Медведев призвал Британию вернуть Аргентине Мальвинские острова

Дмитрий Медведев призвал Лондон вернуть Мальвинские острова под контроль правительства Аргентины.

Бывший президент России Дмитрий Медведев опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что власти Великобритании обязаны вернуть Аргентине Мальвинские острова и Фолкленды, поскольку они являются исконно аргентинскими территориями. Также Медведев заявил о нежелании Запада разрешить Владимиру Зеленскому вести переговоры с Москвой.

В качестве аргумента Дмитрий Медведев напомнил, что накануне британский премьер Риши Сунак заявил о недопустимости переговоров с Россией до вывода её войск из Украины.