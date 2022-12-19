Медведев: все британские политики являются «редкими лицемерами»

19 декабря Дмитрий Медведев сообщил, что считает представителей британского правительства "лицемерами" из-за недавнего высказывания Риши Сунака о российско-украинских переговорах.

Вечером понедельника зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал новое сообщение в мессенджере Telegram, где утверждает, что считает всех представителей истеблишмента Великобритании "редкими лицемерами".

Таким образом Медведев оценил высказывание британского премьер-министра Риши Сунака, призвавшего Киев не идти на переговоры с РФ до вывода российских войск из Украины.

Дмитрий Медведев напомнил, что ранее представители западных правительств утверждали, что только Зеленский в состоянии принять решение о возобновлении переговорного процесса с Россией, однако слова Сунака доказали, что в действительности это не так.