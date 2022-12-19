Генсек ООН Гутерриш: конфликт на Украине может завершиться в 2023 году, но перспектив для переговоров пока нет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что конфликт на Украине может быть завершен в следующем году.

Он отметил, что на данный момент не видит перспектив проведения серьезных переговоров между Россией и Украиной.

При этом он подчеркнул, что не имеет ввиду весь следующий год.

Гутерриш уточнил, что ООН работает над повышением эффективности зерновой сделки. Также организация заинтересована в ускоренном обмене пленными.