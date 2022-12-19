Переговоры Лукашенко и Путина в расширенном составе завершились

Во Дворце Независимости завершились переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в расширенном составе.

19 декабря информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на своего корреспондента, сообщило о завершении переговоров президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным в расширенном формате с участием делегаций двух стран, которые длились свыше 2,5 часа.

Ранее сообщалось, что после завершения разговора о белорусско-российской интеграции в широком составе Лукашенко и Путин продолжат переговоры один на один за закрытыми дверями.