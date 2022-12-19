Медведев: «Пусть британцы, наконец, свалят с Мальвинских островов»

Заместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram пост с призывом к британцам вернуть Аргентине Фолклендские (Мальвинские) острова.

Таким образом он прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака о необходимости вывода российских войск с Украины до начала переговоров.

Медведев предложил Британии «свалить с Мальвинских островов» и вернуть их Аргентине.

Высказывания Сунака он назвал «ложью и запредельным цинизмом», напомнив, что Запад говорил о том, что украинцы сами будут принимать решение о проведении переговоров.