Канада начала конфискацию активов Романа Абрамовича

APS
2022-12-19 20:02

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что страна запустила процесс ареста активов российского олигарха Романа Абрамовича и их конфискации.

По ее словам, планируется конфисковать активы компании Granite Capital Holdings Ltd, принадлежащей Абрамовичу, на 26 млн долларов.

В Канаде впервые применили на практике положения соответствующего закона . Он предполагает конфискацию активов людей, находящихся в санкционном списке.

Жоли уточнила, что все конфискованные средства планируется направить на восстановление Украины.

Опубликовано: Светлана Репина







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