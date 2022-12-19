Канада начала конфискацию активов Романа Абрамовича

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что страна запустила процесс ареста активов российского олигарха Романа Абрамовича и их конфискации.

По ее словам, планируется конфисковать активы компании Granite Capital Holdings Ltd, принадлежащей Абрамовичу, на 26 млн долларов.

В Канаде впервые применили на практике положения соответствующего закона . Он предполагает конфискацию активов людей, находящихся в санкционном списке.

Жоли уточнила, что все конфискованные средства планируется направить на восстановление Украины.