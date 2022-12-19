Эксперт по винодельческой продукции Олеса Буняева дала советы по выбору шампанского к празднику

Без игристых вин не обходится ни один Новый год. Но ассортимент нынче так велик, что у покупателей разбегаются глаза. Как не ошибиться с выбором, объяснил специалист.

Среди изобилия торговых марок определиться с выбором очень тяжело. На что обратить внимание, чтобы купить качественное шампанское? Слово эксперту.

Сначала надо посмотреть на цену. Меньше, чем 169 руб за 0,75 л шампанское стоять не должно.

Директор департамента исследования и продвижения винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева:

«Если напиток в магазине, похожий на шампанское, будет стоить дешевле, то это явно не вино, а слабоалкогольный напиток», – подчеркнула Буняева, добавив, что с Нового года цена на игристые вина поднимется и составит до 239 рублей за бутылку"

Второй важный момент - состав продукта. Там не должны быть ароматизаторы, красители и странные надписи: "не является вином", "виноградосодержащий напиток", "слабоалкогольный напиток", "изготовлено из яблочного сырья".

Многие производители пытаются продать под видом шампанского обычную газировку. Мнение специалиста:

«Сейчас есть куча производителей, которые хотят выдать газированную, ароматизированную шипучку за шампанское»

По итогам экспертного исследования, среди 16 распространенных в России марок шампанских вин лучшими были признаны выдержанный красный брют "Новый Свет. Каберне Совиньон" и полусладкое розовое игристое вино "Новый Свет".