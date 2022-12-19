Французские правила жизни непривычны многим иностранцам

Переехавшим на постоянное место жительства в эту страну поначалу приходится несладко.

Жизнь эмигрантов здорово осложняют затяжные бюрократические процедуры, очень медленный сервис и специфический менталитет местного населения.

Волей-неволей приезжим приходится привыкать к тем правилам, которым неукоснительно следуют французы.

Французы очень любят посиделки и вечеринки, но еда на них - не главное. Лучшим украшением французского застолья считается хорошая беседа.

Стол здесь не ломится от угощений, праздничный ужин готовится всего за полчаса и состоит из несложных овощных салатов и отбивной с овощным гарниром. Хорошим подарком к застолью считается бутылка классного вина.

Чем проще еда - тем лучше. В сервировке стола тоже ценится простота и естественность.

Французы очень ценят умение поддержать беседу. Но и здесь есть свои табу: о здоровье, религиозных убеждениях и зарплате говорить в светском обществе не принято.

Того, кто поднимет эти темы, больше не пригласят в компанию. Лучшими темами для разговора считаются мода, погода и спорт.

Разговаривать в общественном месте на повышенных тонах, выяснять личные отношения на улице, громко при всех воспитывать детей или разговаривать по телефону здесь тоже не принято.

Эмоциональное общение позволительно только в компании родных или друзей, подальше от чужих глаз.

Если о доходах человека говорить запрещено, то рассказывать о разных способах экономии очень даже позволительно.

Экономить на всем здесь не считается зазорным - совсем наоборот. Даже официантам в кафе не принято подавать большие чаевые.