Путин заявил о результативности переговоров между Россией и Беларусью

Владимир Путин утверждает, что состоявшиеся в Минске белорусско-российские переговоры отличились своей результативностью.

19 декабря Владимир Путин впервые за три года посетил минский Дворец Независимости, где провёл переговоры с Александром Лукашенко, на которых также присутствовали глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу. По итогом встречи Путин сообщил, что белорусско-российские переговоры были результативными.

По данным пресс-службы Лукашенко, переговоры между Путиным и президентом Беларуси в расширенном составе были завершены через 2 часа и 35 минут с момента их начала.