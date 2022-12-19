Лукашенко: люди оценят решения, которые сегодня приняты совместно с Путиным

Александр Лукашенко утверждает, что население Беларуси и России оценят те решения, которые он и Владимир Путин приняли в ходе сегодняшних переговоров.

В понедельник во Дворце Независимости в Минске завершились переговоры между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, который прибыл в Беларусь впервые с лета 2019 года. После переговоров Лукашенко публично заявил, что по его мнению, население Союзного Государства сможет оценить решения, которые были приняты с Путиным на текущей встрече.

В ходе переговоров Владимир Путин также сообщил о намерении России помогать Беларуси в развитии атомной и космической отраслей на партнёрских условиях с Москвой.