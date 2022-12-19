Россия назвала потолок цен на газ неприемлемым и пообещала ответить

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в РФ считают установление потолка цен на газ неприемлемым и готовы принять ответные меры.

Он отметил, что на выработку таких мер потребуется определенное время, но они обязательно будут приняты.

Песков признал, что ответа на потолок цен на нефть Россия пока не дала, однако пообещал, что этот ответ будет опубликован.

Он также уточнил, что ограничения такого рода нарушают процесс ценообразования на рынке и могут рассматриваться как посягательство на рыночные процессы.