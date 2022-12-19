Песков призвал Залужного «отдохнуть» после слов об участии Беларуси в СВО
2022-12-19 20:47
Дмитрий Песков оценил высказывание главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о возможности участия Беларуси в российской спецоперации.
Вечером понедельника пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, публично заявивший о возможном участии белорусской армии в российской спецоперации, нуждается в отдыхе, поскольку подобные непродуманные высказывания говорят об усталости украинского генерала.
Примечательно, что ранее Александр Лукашенко заявил о нежелании армии Беларуси принимать участие в боевых действиях на территории Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей