Путин: РФ и Беларусь договорились о совместном создании военной техники

Владимир Путин сообщил о намерениях Минска и Москвы наладить совместный выпуск военной техники.

Вечером понедельника в Минске завершились переговоры между главами России и Беларуси, куда Владимир Путин прибыл впервые за три последние года. По итогам встречи с Лукашенко Путин сообщил, что Россия и Беларусь договорились о совместном производстве новейшей военной техники.

Также Владимир Путин утверждает, что Москва и Минск согласовали продолжение практики проведения совместных военно-учебных мероприятий.