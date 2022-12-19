Беларусь находится на 25 месте в рейтинге самых лучших стран для материнства

Кроме того, Беларусь значится в числе 50 стран с самым экспертным ведением беременности и родового процесса.

Такие сведения предоставил Леонид Недень, главный специалист отдела медпомощи матерям и детям Минздрава.

Как утверждает эксперт, белорусские женщины обеспечены в полной мере всеми необходимыми видами медпомощи, как дородовой, так и послеродовой.

Качественное наблюдение ведется также и за новорожденными детьми. Более 97% всех будущих мам становятся на учет в женскую консультацию в ранние сроки наступления беременности.

Это дает возможность врачам своевременно определять патологические состояния женщины и плода.

Леонид Недень:

"В Беларуси биохимическим скринингом по раннему выявлению синдрома Дауна, других наследственных заболеваний охвачено свыше 70% беременных. Скрининговое УЗИ проходят более 95% будущих мам"

По заявлению эксперта, своевременные исследования позволяют выявить почти 1,5 тыс. врожденный пороков развития у плода.

Еще один повод для гордости есть у белорусских врачей. Согласно данным Минздрава, в стране отмечается мизерный процент смертности среди новорожденных детей.