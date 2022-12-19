Лукашенко: комплексы С-400 и «Искандер» прибыли в Беларусь на боевое дежурство

В понедельник Александр Лукашенко заявил о переброске российских установок "Искандер" и C-400 в Беларусь.

Вечером 19 декабря во Дворце Независимости завершились переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, по итогам которых белорусских лидер заявил, что сегодня в Беларусь прибыли ракетные комплексы "Искандер" и ЗРК С-400, поставленные армией России.

По данным Лукашенко "Искандеры" и C-400 уже заступили на боевое дежурство в Беларуси и готовы к отражению любых внешних угроз. Примечательно, что ранее Александр Лукашенко заявил о намерении белорусских предприятий наладить выпуск собственных комплексов "Искандер" при поддержке российских специалистов.