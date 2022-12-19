Лукашенко: Беларусь подготовила самолёты для несения ядерного оружия

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что в стране прошла подготовка самолётов, способных нести ракеты с ядерной боевой частью.

Вечером 19 декабря президент РБ Александр Лукашенко провёл открытую пресс-конференцию по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Минске, где заявил, что на территории Беларуси при поддержке российских экспертов прошла подготовка советских самолётов, способных нести ядерные ракеты. По словам Путина, Россия может помочь войскам Беларуси подготовить лётчиков для управления такими самолётами.

Александр Лукашенко отметил, что необходимость использования самолётов с ядерным оружием на дежурстве Беларуси появилась из-за активизации сил НАТО на границах Союзного Государства.