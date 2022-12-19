Владимир Путин исключил возможность поглощения Беларуси Россией под видом интеграции.

В понедельник, 19 декабря 2022 года, президент Российской Федерации Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко в Минске прокомментировал слухи о якобы поглощении Беларуси Россией.

Путин с уверенностью заявил, что Москва не намерена поглощать белорусское государство в ходе интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства, объяснив это нецелесообразностью данного процесса.