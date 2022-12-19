Путин исключил возможность поглощения Беларуси Россией
2022-12-19 21:29
Владимир Путин исключил возможность поглощения Беларуси Россией под видом интеграции.
В понедельник, 19 декабря 2022 года, президент Российской Федерации Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко в Минске прокомментировал слухи о якобы поглощении Беларуси Россией.
Путин с уверенностью заявил, что Москва не намерена поглощать белорусское государство в ходе интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства, объяснив это нецелесообразностью данного процесса.
Опубликовано: Диана Мудреченко