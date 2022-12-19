Самый дорогой орех макадамия: какая от него польза

Это плоды округлой формы диаметром примерно 2-3 см с плотной скорлупой коричневого цвета. Считаются самыми дорогими и особенно жирными из всех видов орехов.

Начать стоит с того, что вкус у макадамии бесподобный - сладковатый с выраженными ореховыми нотками и маслянистым ароматом.

Выращивают ее в ограниченных количествах, процесс это сложный и длительный.

Орехи очень калорийны, в 100 г содержится 687 ккал. Но жирные кислоты в составе полезные полиненасыщенные, которые снижают уровень вредного холестерина.

В продукте много железа, кальция, витаминов, клетчатки. Но много таких орешков есть не рекомендуется из-за их высокой питательности.

Диетологи советуют употреблять макадамию в несоленом виде. Максимальная доза - 10 орехов в день.

Орешки можно есть как отдельный десерт, это будет вкусный, полезный и очень питательный перекус.

Также макадамию добавляют в салаты из фруктов, каши, йогурты. Хорошо сочетаются орешки с острыми блюдами из макарон, с овощными салатами, сырами.

Нежная консистенция ореха позволяет готовить из него крем, мороженое, добавлять в пирожные.

Открытую упаковку с орешками нельзя долго хранить, продукт надо съедать сразу. В составе много жира, поэтому макадамия быстро портится.