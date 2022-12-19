Путин: у России нет заинтересованности кого-либо поглощать

Президент России Владимир Путин во время визита в Беларусь заявил, что его страна не заинтересована в поглощении кого-либо.

По его словам, это нецелесообразно в нынешних условиях. Таким образом он опроверг слухи о том, что Россия намерена поглотить Беларусь.

Владимир Путин приехал в Беларусь впервые за три года. Его переговоры с Александром Лукашенко продолжались более 2,5 часов.

После переговоров Путин заявил, что встреча была полезной и своевременной.