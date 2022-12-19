Беларусь поставила на боевое дежурство ЗРК С-400 и комплексы «Искандер»

Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь поставила на боевое дежурство полученные от России ЗРК С-400 и комплексы «Искандер».

19 декабря президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил о том, что в стране на боевое дежурство поставлены зенитно-ракетные комплексы С-400 и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», которые были переданы Российской Федерацией.

Лукашенко также напомнил, что Минск запросил у Москвы вооружение полгода назад, чтобы обезопасить белорусское государство на фоне напряжения по периметру границ Союзного государства.