В чем заключается опасность повторного кипячения воды

Как меняется химический состав воды после многократных кипячений и чем это чревато.

Кипячение воды является обязательной процедурой. Исключение составляют лишь те случаи, когда вода была получена из чистого колодца или прошла качественную фильтрацию. Однако даже тогда кипячение может стать не лишним.

Процесс кипячения воды изучается учеными на протяжении многих столетий. Кипячение важно тем, что убивает подавляющее большинство опасных микроорганизмов. Есть у кипячения и обратная сторона.

Существуют исследования румынского химика Виктория Бизоньо, который изучал связь между кипячением воды и образованием накипи в емкости. Бизоньо интересовала скорость появление новых солей и отложений в воде при многократном кипячении.

Многократное кипячение воды приводит к увеличению вариантов химических реакций, результатом которых могут быть появление различного рода канцерогенных веществ и диоксинов.

До кипячения соли, по сути, находятся в безопасном для человека растворенном в жидкости виде. Все меняется после кипячения — образуется накипь.

Регулярное попадание в организм накипи приводит к образованием камней в почках, желудке и мочеиспускательной системе. Поэтому крайне важно не допускать попадания накипи в еду и питье, регулярно мыть чайник.

Игорь Васильевич Петрянов-Соколов – советский химик АН СССР в 1970-х годах изучал кипячение воды на предмет появление там «тяжелого» водорода, в частности изотопов дейтерия и трития, увеличивающих плотность жидкости.

Соколов подтвердил, что кипячение повышает долю потенциально опасных для здоровья человека изотопов.

В 2000-е годы исследованием кипячения воды в электрочайнике занималось «Роскачество», которое постановило, что в 9 из 30 проверенных случаев повышается содержание формальдегида в воде.

Связано это с использованием пластиковых деталей в современных электрочайниках. Поэтому одну и ту же воду не стоит кипятить дважды.