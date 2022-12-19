Конгресс США рекомендовал возбудить дело против Трампа за штурм Капитолия
2022-12-19 22:23
Специальный комитет США при Конгрессе рекомендует выдвинуть уголовные обвинения в адрес Дональда Трампа.
Пресс-служба спецкомитета Конгресса Соединённых Штатов завершила расследование по делу о штурме американского Капитолия, состоявшегося 6 января прошлого года. В результате расследования заключительное мнение экспертов специального комитета рекомендует Минюсту США выдвинуть уголовные обвинения против Дональда Трампа.
Известно, что Трамп может стать фигурантом уголовного дела по трём статьям в случае, если его признают организатором штурма Капитолия после победы байдена на выборах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей