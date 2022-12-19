Модифицированный штамм простого герпеса успешно борется с раком
Во время клинических испытаний вирус полностью убил онкологические клетки или остановил их развитие у пациентов на последней стадии болезни.
Исследования показали, что генетически модифицированный штамм простого герпеса эффективно убивает различные формы рака.
Он остановил развитие болезни у 10 из 39 пациентов с онкологией на последней стадии, которым уже не помогала традиционная терапия.
Генетически модифицированный штамм вируса простого герпеса ученые назвали RP2.
Его спроектировали таким образом, чтобы после непосредственного введения в опухоль он размножался только внутри раковых клеток и в результате заставлял их надуваться и взрываться.
Кроме того, RP2 уменьшает опухоли без дополнительной иммунотерапии и заставляет организм активировать собственную иммунную систему.
В ходе клинических испытаний нового лечения у пациента с раком слюнной железы было отмечено полное исчезновение раковой опухоли, после чего она больше не появилась в течение 15 месяцев.
У двух других - с раком пищевода и редким типом рака глаза с метастазами в печень - опухоли тоже уменьшились и не прогрессировали в течение 18 и 15 месяцев после начала курса лечения.
Данная терапия имеет еще один большой плюс - она не показала никаких побочных эффектов.
Клинические испытания воздействия RP2 на онкологические заболевания продолжаются.
Новое лечение дает надежду миллионам людей на планете.
Опубликовано: Наталья Павлова