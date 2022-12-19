Bloomberg: крупный производитель чипов Foxconn решил переносить производство из Китая в Бразилию

APS
2022-12-19 23:07

Агентство Bloomberg сообщает, что крупнейшая компания – производитель чипов Foxconn переносит производство в другие азиатские страны и в Бразилию.

Китай больше не привлекает владельцев таких производств, поскольку рабочая сила в других странах обходится дешевле.

Foxconn планирует перенести около 30% производств за пределы Китая в ближайшие годы. 

Бразилия оказывает всяческое содействие компании, а в Индии Foxconn уже наладил производство iPhone 14. 

Опубликовано: Светлана Репина







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