Bloomberg: крупный производитель чипов Foxconn решил переносить производство из Китая в Бразилию
2022-12-19 23:07
Агентство Bloomberg сообщает, что крупнейшая компания – производитель чипов Foxconn переносит производство в другие азиатские страны и в Бразилию.
Китай больше не привлекает владельцев таких производств, поскольку рабочая сила в других странах обходится дешевле.
Foxconn планирует перенести около 30% производств за пределы Китая в ближайшие годы.
Бразилия оказывает всяческое содействие компании, а в Индии Foxconn уже наладил производство iPhone 14.
Опубликовано: Светлана Репина