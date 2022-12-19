Bloomberg: крупный производитель чипов Foxconn решил переносить производство из Китая в Бразилию

Для чего нужно есть сало мужчинам и женщинам и какой от него может быть вред

Вокруг сала постоянно возникают вопросы: полезно оно или вредно, так ли оно необходимо в рационе или лучше вообще его исключить из меню. Специалисты помогли разобраться и дали полезные советы.

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