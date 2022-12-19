Путин рассказал о своей реакции на победу Аргентины в чемпионате мира по футболу

Во время пресс-конференции в Минске президент России Владимир Путин рассказал, что он сделал после победы Аргентины в чемпионате мира по футболу.

Он признался, что смотрел только вторую половину финального матча и дополнительное время.

Узнав, что выиграла Аргентина, Путин не удержался и позвонил президенту этой страны, чтобы поздравить его с победой.

Российский лидер отметил, что в Аргентине люди трепетно относятся ко всему, что связано с футболом. По его мнению, страна заслужила эту победу.