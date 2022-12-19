Business Insider: IT-компании в США отменяют все бонусы для сотрудников

APS
2022-12-19 23:52

Издание Business Insider сообщает, что американские IT-компании массово отказываются от бонусов для своих сотрудников в связи со сложной экономической ситуацией.

Например, в штаб-квартире Meta перестала работать прачечная. Сотрудники лишились доступа к сервису такси Lyft, на который компания выделяла по 200 долларов в месяц на сотрудника.

Google сокращает командировки для сотрудников и оставляет только критические важные поездки. 

В Twitter отменены бесплатные обеды, бонусы на обучение работников. При этом айтишникам обещают сохранить высокие зарплаты. 

Опубликовано: Светлана Репина







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