Business Insider: IT-компании в США отменяют все бонусы для сотрудников
2022-12-19 23:52
Издание Business Insider сообщает, что американские IT-компании массово отказываются от бонусов для своих сотрудников в связи со сложной экономической ситуацией.
Например, в штаб-квартире Meta перестала работать прачечная. Сотрудники лишились доступа к сервису такси Lyft, на который компания выделяла по 200 долларов в месяц на сотрудника.
Google сокращает командировки для сотрудников и оставляет только критические важные поездки.
В Twitter отменены бесплатные обеды, бонусы на обучение работников. При этом айтишникам обещают сохранить высокие зарплаты.
Опубликовано: Светлана Репина