Business Insider: IT-компании в США отменяют все бонусы для сотрудников

Издание Business Insider сообщает, что американские IT-компании массово отказываются от бонусов для своих сотрудников в связи со сложной экономической ситуацией.

Например, в штаб-квартире Meta перестала работать прачечная. Сотрудники лишились доступа к сервису такси Lyft, на который компания выделяла по 200 долларов в месяц на сотрудника.

Google сокращает командировки для сотрудников и оставляет только критические важные поездки.

В Twitter отменены бесплатные обеды, бонусы на обучение работников. При этом айтишникам обещают сохранить высокие зарплаты.