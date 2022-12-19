Информационное агентство "Страна.ua" уведомляет, что украинские войска взорвали дамбу на реке Ирпень недалеко от Киева.

Репортёр украинской газеты "Страна.ua" Владислав Бовтрук уведомляет, что солдаты вооружённых сил Украины произвели целенаправленный подрыв дамбы на Ирпене в Киевской области, что привело к затоплению частных жилищ мирных жителей в регионе. Бовтрук сообщил, что из-за выхода реки из берегов вода разлилась в подвалы многоквартирных домой.

По данным Владислава Бовтрука, с моментом наступления морозов вода в подвалах замёрзнет, что может спровоцировать разрушение фундамента многоэтажных зданий.