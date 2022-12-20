Agerpres: парламент Румынии одобрил создание боевой группы НАТО в стране

Издание Agerpres утверждает, что румынские парламентарии согласовали учреждение группировки Североатлантического альянса на территории своего государства.

20 декабря зарубежная газета Agerpres сообщила, что на последнем заседании парламента Румынии 309 депутатов ведомства поддержали создание боевой группировки войск НАТО в своей стране. Против принятия законопроекта выступили лишь пятеро парламентариев, что позволило принять закон большинством голосов.

Примечательно, что изначально просьба о размещении военных Североатлантического альянса в Румынии поступила от президента данного государства Клауса Йоханниса.