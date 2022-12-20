Мандарины поддерживают красоту кожи и волос и помогают похудеть

Жизнерадостные новогодние фрукты содержат много витаминов и микроэлементов.

Приятно пахнущие оранжевые плоды содержат ударную дозу витамина С, благодаря которому поддерживают иммунитет и препятствуют развитию авитаминоза.

Витамины А и С положительно воздействуют на целостность кожного эпителия. Аскорбиновая кислота участвует в строительстве ногтей, костей, сухожилий, волос и влияет на упругость кожи.

Кроме того, мандариновый сок стимулирует пищеварение, обмен веществ и выработку желудочного сока, а клетчатка дает чувство насыщения. Все это способствует снижению веса и похудению.

В сутки нужно съедать 3-4 мандарина. Этого достаточно, чтобы принести пользу организму.